بتكلفة مليار جنيه.. 20 مبادرة لتدريب وتأهيل الشباب برعاية وزارة الاتصالات

تساهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة في بناء مصر الرقمية وتطوير القدرات البشرية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات.

وترصد «الدستور» أبرز 20 مبادرة رئاسية أطلقتها وزارة الاتصالات لتدريب الشباب وخريجي الجامعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف الوزارة تدريب نحو 200 الف مستفيد خلال العام الجاري بتكلفة تبلغ 1.1 مليار جنيه تتحملها الدولة كاملة.

مبادرة تدريب الأفراد العسكريين

تم إطلاق المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع بهدف توفير التدريب لمجندي الجيش، الذين لديهم خلفيات في مجال الهندسية وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى توفير التدريب لمزيد من المجندين في الجيش، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في مجال الأمن السيبراني.

مبادرة "فرصتنا رقمية"

تستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

مبادرة "مستقبلنا رقمي"

تستهدف مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" تدريب 100 ألف فرد على مهارات المستقبل ووظائفه. وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

مبادرة بُناة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي تم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية عددًا من المنشآت التعليمية،هي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.

مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"

مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، أيضًا تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.

تمكين الشباب للعمل المهني الحُر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" بهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة.

مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لبناء قدرات الكوادر من الشباب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.

مبادرة شباب مصر الرقمية

في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم فرص تعلم للشباب، تم إطلاق مبادرة "شباب مصر الرقمية" بموجب بروتوكول تعاون مدته عام، بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، بهدف إتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة.

المهارات الشخصية

المهارات الشخصية هي مزيج من المهارات الشخصية والاجتماعية ومهارات الاتصال. ويهدف المسار إلى إتاحة فرصة للدارسين لإدارة وقتهم بفعالية وزيادة إنتاجيتهم والمقدرة على العمل كجزء من فريق.

برنامج منحة "9 أشهر"

يُعد برنامج منحة "9 أشهر" برنامجًا شهيرًا لتنمية القدرات على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يُقدم البرنامج كمنحة دراسية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لعدد مختار من خريجي الجامعات المصرية، بعد اجتياز مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية.

سفراء التكنولوجيا

تهدف برامج سفراء التكنولوجيا إلى تكوين فريق من المدربين التقنيين المحترفين، الذين لديهم القدرة على تمثيل معهد تكنولوجيا المعلومات في الأحداث العالمية، وتنفيذ برامج المعهد وغيرها من البرامج التدريبية المقدمة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا بمستوى تدريب احترافي وذلك لجميع المستفيدين.

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تؤسسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

برنامج التدريب في مجال الألياف الضوئية

يركز برنامج التدريب في مجال الألياف الضوئية على إنشاء شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها، ويستهدف تدريب 3000 شاب وشابة في هذا المجال بنهاية عام 2021.

الثقافة المجتمعية لمنع الفساد ومكافحته

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة أو غير المنتقلين.

تنمية وبناء القدرات الرقمية للمحافظات

تهدف هذه البرامج إلى تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة سواء مقدمي الخدمات الجماهيرية أو أصحاب مراكز الخدمات الحكومية وممثليها.

مبادرة " شغلك من بيتك"

أطلقت وزارة الاتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

منصة "مهارة-تك"

تعد منصة "مهارة تك" من أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات للتعلم الرقمي، وذلك لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.

بكرة ديجيتال

تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ورؤية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "بكرة ديجيتال" وهي مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات.

وظيفة تك

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير الموارد البشرية، إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

برنامج التدريب الصيفي

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع عدد من الجامعات، برامج تدريبية صيفية مكثفة للطلاب الجامعيين خلال إجازتهم الصيفية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل قبل التخرج.