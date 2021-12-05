حكم الشرع فى اتباع الجنازة ثم تركها قبل إتمام الدفن والدعاء للمتوفى

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل يقول: أرى بعض الناس الذين يكونون في جنازة وعندما يصلون إلى المقابر، يذهب كل شخص منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، ويحدث هذا قبل اكتمال عملية دفن الجنازة التي هو في الأصل أتى ليشيعها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟

من جانبها، ردت الدار قائلة: "تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها، فإذا انتظر حتى تم الدفن ثم انصرف قبل الدعاء فله قيراط الثواب المترتب على شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نصب اللبن وإهالة التراب عليه.

وتابعت الدار: وفي حصوله حينئذ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، ومن أراد أن يزور متوفاه فالمستحب في حقه أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت، وبعد الدعاء له؛ اتباعًا للسنة، ويمكنه أن يُدخل مَن يريدُ زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه؛ فيجمع بذلك بين الحسنيين، ويحوز الفضيلتين.

وأضافت الدار أنه من اللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وأن لا يخالف أعراف الناس في ذلك؛ فالانصراف قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.

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