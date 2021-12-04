«التضامن» توزع 44 ألف كارت ميزة على أهالي دمياط

تابعت فرق العمل بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، برئاسة حسام عبد الغفار، وكيل الوزارة بدمياط توزيع بطاقات "ميزة" لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي المشروط: "تكافل وكرامة"؛ وذلك بدلاً من بطاقات الصرف القديمة لجميع فئات المستفيدين من البرنامج على مستوى المحافظة.

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تم توزيع 44 ألف بطاقة ميزة حتى الآن لمستفيدي البرنامج على مستوى المحافظة على أن يتم استكمالها لعدد ٤٨٠٠٠ بطاقة هذا الأسبوع من خلال فرق عمل الوزارة والمديرية، بمساعدة وتنسيق فرق من المتطوعين من منظمات المجتمع المدني التابعة لإشراف المديرية لتنظيم التوزيع لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة؛ ومنعًا للتكدّس والازدحام.

وتقدم حسام عبد الغفار بخالص الشكر والتقدير لفرق العمل المشتركة من الوزارة والمديرية من الديوان العام وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية على سرعة وحسن إدارة عملية التوزيع في وقت قياسي كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعيتي البر والتقوى المصرية ومنار السبيل الخيرية إدارةً وأعضاءً ومتطوّعين، الذين قدموا أوجه الدعم اللازم في تنظيم عملية التوزيع حتى تتم بيسر وسلاسة ما خفف العبء عن مستفيدي البرنامج سيدات وسادة المحافظة.

وأكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الكثير من مدارس المحافظة، السبت، شهدت حضور طلابي مكثف لفعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان: حتى أوقات متأخرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الموجهين العموم للمواد ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس سارعوا بالنزول والشرح بأنفسهم، إضافة لنخبة من المعلمين الأكفاء في هذه المبادرة إيمانا منهم بدورهم التربوي ولدعم أبنائهم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، مؤكدًا أن مبادرة "درس مميز بالمجان" تعد مهمة تعليمية وواجب قومي نفذا بتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لتكون أحد السبل المنهجية للحد من الدروس الخصوصية، ولمساعدة جميع الطلاب علميا، وتذليل احتياجاتهم بالمواد الدراسية ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب دون مقابل.