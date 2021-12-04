القوافل الثقافية ترسم البهجة على وجوه متضرري السيول بوادي العلاقي (صور)

بحضور وزيرة الثقافة..

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات القافلة الثقافية لمتضرري السيول، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر الجاري بحي السلام في وادي العلاقي وغرب أسوان، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت «عبدالدايم»، أن القافلة الثقافية أعدت خصيصا لمتضرري السيول وتعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة وتهدف الى توفير مناخ وبيئة ثقافية تساهم في إعلاء قيم المواطنة وتساعد على الإبداع الذي يعد أحد المحاور الهامة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا النوع من الأنشطة يعد أحد وسائل نشر التنوير وتطوير الوعي، ويساهم فى اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة، مشيرة إلى اهمية استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات، ووجهت الدعوة لأهالى حي السلام وقرية غرب أسوان للاستفادة ما تقدمه القافلة من خدمات ثقافية وإبداعية ودعم لأصحاب الحرف التراثية والتقليدية، معلنة عن اختيار المتميزين ثقافيا وفنيا وفكريا من أبناء جزيرة العلاقي وحي السلام وغرب أسوان، للمشاركة في مشروع أهل مصر الذي تنفذه الوزارة فى المناطق الحدودية.

من جانبه ثمّن «عطية» جهود وزارة الثقافة من أجل الارتقاء بفكر المجتمع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الابداع في تطوير وعى الشعوب، وأوضح تقديم كافة أنواع الدعم لجهود الثقافة على أرض المحافظة.

وأوضح، أن القافلة تتضمن عدد كبير من الورش تدريبية في مجالات الخيامية، الخرز، عجينة السيراميك، أشغال الجلود، الخوص، أشغال الحلي، حكي شعبي وألعاب شعبية، تعليم الرسم، دراما مسرحية، اكتشاف المواهب إلى جانب اللقاء الفكرية والتوعوية بالقضايا المجتمعية والتي تهم الأسرة، أمسيات شعرية، عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالهيئة منها «أسوان، توشكي التلقائية، الأقصر، الحرية والشرقية».

وأضاف إن الفعاليات تبدأ من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، تحت إشراف قيادات هيئة قصور الثقافة الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.