وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك السفير الكندي في زيارة للأقصر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى لقاء استضافته وزارة الشباب والرياضة، بحضور لويس دوماس سفير كندا في مصر، وفردريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر UNFPA، خلال زيارتهما لمركز شباب الحسينات بالأقصر للوقوف على الأنشطة والفعاليات المنفذة بنادى السكان بالمركز.

وفي بداية الزيارة استقبل الأهالي السفير باستعراض فلكلور شعبي صعيدي برقصة الحصان ولعبة التحطيب، وشارك أعضاء التنسيقية محمد عبدالمنعم القريفان وعمر السلايمي السفير في لعبة التحطيب، ثم تم عرض فيلم قصير عن نوادي السكان والتي تعمل علي التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل على قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.

و تأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمؤسسة الاستشارية للتنمية اتجاه، لتنفيذ أنشطة وفعاليات بأندية السكان.

وفاة الدكتور هاني رسلان

فيما نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن السوداني ودول حوض النيل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

كما نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى، عز وجل، أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، كذلك نعاه المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وأعلنت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صباح السبت، وفاة الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الطويل عبر صفحتها على “فيس بوك”: فقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الزميل الأستاذ هاني رسلان متأثرا بتداعيات اللعين كورونا.

وتابعت: «نعزي أنفسنا، وأهله ومحبيه وأصدقاءه، ونذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه، وقضايا وادي النيل، خصوصا دراسات الشئون السودانية.. ندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يمن عليه الله، سبحانه وتعالى، بفسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».