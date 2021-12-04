امرأة على وشك الاحتضار

تسبّبت فى إعيائى حد المرض، وها أنا على مشارف الدخول لغرفة العمليات؛ ليستأصلوا جزءًا من جسدى. تمنّيت لو كان هذا الشىء قلبى؛ لعله لا ينبض باسمك ثانية، أو لتكن ذاكرتى؛ حتى أنساك سريعًا دون جهد، ولكنّنى الآن، وقبل أن يفعلوا بى أى شىء مجهول العواقب، أردتك أن تطرب لوجعى، وتنتشى لألمى، وتُزف لسعادتك على قبرى.

تذكر، أنّك من تسبّبت فى لهيب المسافة بيننا، وأنك من بدأت الحديث معى فى هذه النقطة.. لقد أحببتك أعوامًا عديدة فى صمت، دون أن تشعر بشىء؛ لقد كان يسعدنى أن أكون فى محيطك وحسب، حتى وإن لم يجمعنا سوى تبادل التهانى فى المناسبات، وبعد اعترافى الأهوج لم أطالبك بأى شىء، ولا حتى أن تبادلنى نفس المشاعر. فلماذا بعدما اخترتك أن تكون جوادى الرابح، اخترت أن تكون حوذيًا فى ساحة الخذلان؟!

هل خشيت أن تتورط فىّ؟! هل خشيت أن تسمح لى بالاقتراب، فتجدنى اقتحمتك، ودلفت غرفك المنسية، تاركة فيها رائحتى، فأزيل آثار ضحاياك، وأجعلك تعلن التوبة؟

هل خشيت ألا تستطيع الاستغناء عنى؟

الأدق أنك خشيت إدمانى، خشيت أن تصبح نهايتك بأنك بت على الطريق دون الاسترشاد بخريطة توجهك؛ لأن غرورك سيمنعك من السؤال عن طريق العودة، وساديتى ستمنعنى من أن أدلك عليه.

سأحترم خوفك رغم عدم إعلانك الصريح عنه، وسأقدر هروبك الدائم من مواجهتى، ولكنّنى لن أغفر لك أبدًا استخفافك بى.

كم أتمنى أن تجيبنى عن أسئلتى الآن، لكنك كالعادة ستجيبنى بالصمت الرهيب، لهذا إذا ما وافتنى المنية الليلة، وأنا بين أنامل الجراحين، تذكر جيدًا أنك مدين لى بإجابة واعتذار، ولتعلم جيدًا أننى أبدًا لن أسامحك، فقد كان دوائى بين يديك، وبخلت به، حين كُنت أحتضر من شدة الألم.

معك تذوقت طعم الخذلان، تجرعت مرارته على مهل، حتى احترق حلقى.

يجب علىّ الآن أن أستعد لتبديل ملابسى سريعًا؛ فالأطباء فى انتظارى. لكن صدقًا، لولاك ما كنت لأتمتع بهذه الشجاعة، ما كنت لأسمح لأحد أن يعبث بجسدى، حتى إن كان ذلك على سبيل العلاج، لكن بعدما لهوت بروحى لم يعد شىء يهمنى، فليفعلوا بى ما يشاءون، وليقطعوا من جسدى ما يريدون، وليحضر هذا المشهد من يحضر.. صدقًا، ما عدت أكترث.

...

ما هذا الثوب الخفيف الذى يتوقعون منى ارتداءه- تنهيدة ألم صدرت منى بعد رؤيته-توقعت أن العبث بى سيتم بعد تخديرى، فلن أشعر بشىء. هذا الثوب وحده كفيل بجعلى أموت وأنا على قيد الحياة.

تأتى الممرضة تساعدنى.. فأرفض ذلك، وأدعوها أن تنتظرنى خارجًا، وبأننى سأستدعيها فور انتهائى، تنظر لى بتعجب وصبر نافذ، ثم تنصرف.

«أرأيت ما أعانيه بسببك؟ لماذا لا تكون معى الآن لتساعدنى على تبديل ملابسى، فمعك لا أجادل، فقط أسمع ما تريد وأنفذه دون نقاش. كان وجودك سيسهّل المهمة على نفسى كثيرًا.

تمنيت لو كنتَ الطبيب الذى سيعالجنى؛ لعلى وقتها كنتُ سأهرع لغرفة العمليات.

لماذا لا أراك بين هذا الحشد الذى ينتظرنى؟ سأتقبل أى شىء منك حتى لو كنت صاحب المشرط الأول، لماذا لا تشاركهم وليمتهم؟

أتدرى.. رغم قسوتك معى، إلا أننى أشعر أنّك لو كنت هنا بالفعل، ما كان قلبك ليطاوعك على مشاركتهم فى تقطيع جسدى، أو حتى على رؤيتهم يفعلون ذلك، رُبّما وقتها كُنتَ ستتركنى لهم، وتكتفى بصب اللعنة على ما أصابنى!!

- تبًا لقلبى الذى ما زال يأتى لك بالأعذار!

أعتقد أن الأطباء فى أوج استعدادهم لاغتنام الفريسة، وذلك ينعكس على وجه الممرضة، التى تأتى بدورها غاضبة، لكنّها تحاول رسم ابتسامة عصبية مصطنعة، أرسم ابتسامة مشابهة وأخبرها بأن الطقس بارد، أطلب منها أن تشغل المدفأة فى الغرفة، حتى أستطيع ارتداء هذا الثوب. تخبرنى بأنه لا يوجد جهاز تدفئة فى غرفة العمليات، والأفضل لى أن أظل فى هذا الجو، حتى لا يتأثر جسدى.

أضحك متألمة وأسألها: هل سيتأثر أكثر مما هو فيه الآن؟

تشفق على حالى مُتأثرة، تعرض خدماتها مجددًا.. فأسلمها نفسى على استحياء.

أشعر الآن بأننى لم أعد فى هذا العالم، كأن شيئًا لم يعد يعنينى. حُملت على سرير متحرك، فأغمضت عينىّ. لا أريد رؤية الهلع فى عيون أفراد أسرتى، ولا الشفقة فى عيون فريق التمريض، ولا الحماس فى عيون الأطباء.

ما هذه الرائحة؟! يبدو أننى الآن داخل الغرفة بالفعل. يتعجب الطبيب ويسأل: «هى نايمة ولا حد خدرها قبل ما تيجى؟!» لم أبتسم، ولم تثرنى مشاكسته حتى أرد عليه؛ فقد كنت أناديك..

يحاولون عبثًا أن يجعلونى أتحدث معهم، أو أفتح عينى، ليعرفوا إن كان التخدير قد تم بالفعل. لكننى لا أحدثهم، ولا أبدى أى تفاعل معهم.

أرانى الآن فى مكان فسيح مضىء. أبحث عنك كطفلة تائهة عن أمها، تجرى فى كل الاتجاهات علها تجدها فتستكين وتهدأ فى حضنها. وها أنا أراك فى هذه الحديقة الشاسعة، تعزف على هذا البيانو، الذى يتوسط المساحة الخضراء بلونه الأبيض.. لم أكن أعلم أنّك تجيد العزف، هذا أيضًا لن أغفره لك؛ فأنا لم أعلم عنك أشياء كثيرة، لكننى الآن سأعلم عنك كل شىء؛ لأن روحى ستحيط بك أينما حللت، ستراك دائمًا؛ وإذا شعرت يومًا بالغيرة من إحداهن، سأثور عليك، كريح عاصفة مُنذرة بالويل.. تطير بك وبها لأبعد المسافات، وسأجعل لقاءكما فقط، من أجل أن يحاول كل منكما الحفاظ على جاذبيته فوق الأرض، أراها ستخشى الاقتراب منك بعد كل الأهوال التى سأحدثها فى حضورها.

دعنا من هذا الآن.. ولنستمتع بعزفك المنفرد...

أتمنى لو كنت ترانى الآن، فأنا أتمايل على موسيقاك الجنائزية ناثرة الورود عليك؛ أدور وأدور بخفة كفراشة تحوم حولك.

أقترب منك لعل شذى عطرى يثيرك؛ فتنتبه لوجودى وتبحث عن طيفى..

لِمَ أراك حزينًا مندمجًا فى العزف لدرجة كبيرة هكذا؟!.. ترى هل تذكرنى الآن؟

سأقوم بأول تجربة لى فى هذا العالم، سأداعب أنفك بأصبعى، ثم أضع أذنيك بين سبابتى وإبهامى، كما تعزف على مفاتيح البيانو، أقف وراءك هامسة «ضع وشاحى حول عنقك ليدفئك من برد الأحزان».

أستنشق عبق رائحتك بحنين جارف، تذوب خلاياى بوهن عاصف، تثيرنى لأجازف بتجربة شىء داهم..

كأن أضع قبلتى أسفل عنقك، محيطة خصرك بذراعى كأنما أمتطى معك خيلًا جامحًا، لا أجد ما أتشبث به سواك.. أم أننى ما زلت تحت طائلة أن هذا لا يصح؟ حسنًا ســـ...

ما هذا هل يحاولون إيقاظى من التخدير الآن!! توقفوا يا سادة، فأنا لا أريد الإفاقة، والعودة لارتداء جسدى الفانى، أنا هنا أستطيع الجلوس مع من أحب إلى الأبد، دون أن يتململ من وجودى، أو يتسبب فى وجعى، احترموا رغبتى رجاء، ولا داعى لهذا الأزيز المزعج على صدرى، احترموا حيائى.. إذا ما فتحت عينى، ووجدت نفسى عارية تحت أيديكم، بحجة استخدام جهاز الصدمات.

يا لعنادكم، توقفوا عن هذا حسنًا.. حسنًا، لا داعى لأكثر من ذلك، فالوضع يزعجنى أكثر ممّا يؤلمنى. أريد أن أصرخ: «نعم.. عايزين إيه!!»، أفتح عينى ببطء مُنهك لأطمئنهم، وأتأوه رغمًا عنى.

يبتسم فى وجهى أحدهم قائلًا: حمدًا لله على السلامة.