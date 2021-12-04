عَاشِقٌ قَرَوىّ

لا تَحْسَبِى دَمْعِى انْكِسَارَا

أَوْ أَنَّهُ سَالَ اعْتِذارَا

لا تَحسَبِى أَنِّى أَتَيْتُكِ..

عَازفًا لَحْنَ التَّوَسُّلِ فَوقَ أَوتَارِ الهَوَى

أَنَا لا أَزَالُ أُعَانِقُ الجَوْزَاءَ فى عَلْيَائِها

أَتَوَسَّدُ الأَفلاكَ مِنْ فَلَكٍ إِلَى فَلَكٍ

وتِلكَ نُجُومُها حَوْلِى حَيَارَى

سَأَظَلُّ أَنْعَمُ بالنَّوَى

وأُقاوِمُ الشَّوقَ الْمُرَاوِدَ لِلْفُؤَادِ

بِكِبرِياءِ العَاشِقِ القَرَوِىِّ

لا أَخْشَى انْهِيَارَا

لِى أَلْفُ قَلْبٍ فِى الحَنَايَا

قَدْ أَحَبَّتْ أَلْفَ فَاتِنَةٍ

وكُنَّ علَى مَشَارفِها سُكَارَى

لا تَسْألِينِى: مَا أَصَابَكَ؟

إِنَّها تَرْنِيمَةُ الوَلَدِ الشَّقِىِّ

إِذا يُناجِيهِ البَرَاحُ

فيَرْحَلُ الهَدَجَانُ مِنْ أَنْفاسِهِ

ويَرُومُ فِى لَيْلِ الغَرامِ

لِكُلِّ حَالِكَةٍ نَهارَا

فطَفِقْتُ أَمْحُو

مَا تَناثَرَ فَوقَ أَرْصِفَةِ المدَائِنِ

مِنْ فُصُولِ رِوايَتِى العَذْرَاءِ

أَجْمَعُ مَا تَبَعْثَرَ مِنْ شَتاتِى

بَينَ أَلْسِنَةِ العَذَارَى

والعُمْرُ كُلُّ العُمْرِ

يَسْبِقُنِى إِلَى الفَصْلِ الأَخِيرِ

مُرَاوِغًا طَرْفَىِّ

حِينَ تَوَجَّسَتْ عَيْناىَ

خَوْفًا مِنْ خُطَاهُ علَى شَفَا جُرحِى

لِيُسْدِلَ فَوقَ صَرْخَتِهِ سِتارَا

مَنْ قَالَ

- يَجْزِمُ بِانْحِسَارِ النَّبْضِ فِى أَحشَائِنا-

«مَا الحُبُّ إِلَّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ»؟

الشِّعرُ احْتِمالٌ لَنْ يُجاوِزَ حُلْمَنا

أَنَا فِى الهَوَى..

لا يَسْتَبِدُّ بىَ التَّعَلُّقُ بالتَّخارِيفِ القَدِيمَةِ

لَسْتُ مِمَّنْ قَادَهُمْ صَبٌّ إِلى أَقدارِهِمْ

ومَضيْتُ مُذْ أَدرَكْتُ...