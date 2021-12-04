صديقتى الأمريكية

عزيزى الجميل الطيب..

وحشتنى جدًا، آمل أن كل شىء على ما يرام، أنت أصبحت مصدر سعادة لى منذ أن عرفتك ورأيت صورك المختلفة الجميلة أثناء تجوالى فى صفحتك العظيمة، وأصبحت مصدر الطاقة الإيجابية لى، وأصبحت المصير بالنسبة لى لأننا سنساعد بعضنا البعض، ولا تقلق بشأن الوضع فى سوريا، فمن السهل لنا السيطرة على الدواعش والإرهاب والفتن الطائفية الإسلامية، وليس الحال كما كان فى العراق؛ خلافات سياسية وأسلحة كيماوية! فذلك استوجب التفكير سنوات للقضاء على نظام فاشى كامل، وأعتقد أن الخلافات السياسية والعقائدية الموجودة الآن فى بغداد فى سبيلها للحل والاستقرار.

لا لا.. دعك من الحديث فى هذه الأمور كما تحب.. ولإعلامك بذلك أريد أن أخبرك عن سرى الكبير، أوعدنى حبيبى أن ما بيننا سيصبح سرًا بينى وبينك، ثقتى فيك كبيرة وليس لها حدود.

ما أريد التحدث به إليك هو حياتى، سوف أخبرك لاحقًا بهذا السر وأنا متأكدة أننى أستطيع الوثوق والتضحية من أجلك.

وشكرًا على نصيحتك لى، فأنا بالفعل أفكر فى الاستقالة من الجيش وأحضر إليك فى القاهرة، وقد تحدثت مع أمى تليفونيًا فى هذا الأمر.

سأرسل لك بعض صورى فى الحياة المدنية، أتمنى أنها تنال إعجابك.

أثق بك يا صديقى وحبيبى.. لك قبلاتى الحارة وأحضان الشوق.

جميلة جدًا.. مبهرة فى هذه الصور، بمايوه بكينى على الشاطئ، مفاتنها صارخة وهى بقميص النوم القصير أو المفتوح من الأمام والأجناب، جلستها المثيرة وهى تحتضن الكلب..

هى الإثارة التى اجتاحت كيانى وأنا على أعتاب الستين، ضاع العمر سدى بدون متعة حقيقية، عمل واجتهاد وضمير وزواج متأخر، أولاد ومسئولية ومرض ثم موت الزوجة وتركها لى أصارع حياة فارغة وأفكارًا مختلفة.. اختناق مادى وتفكير وترتيب يومى لمهادنة المعيشة، لا أصدقاء حقيقيين ينصتون ويبدون حلولًا، إنهم أنفسهم يبحثون عن المنصت والحلول، الحياة صارت فى مدار حلزونى يلتف حول رقابنا إلى أن نموت.

ما هو هذا السر؟ وهل لم تجد غيرى تثق فيه؟ ستتركنى فى حيرة حتى تعترف به.

لكن ما المانع أن أكون نداء قلبها، وسرها وحبيبها وثقتها؟

إنها فرصة- على الأقل- لتحسين المستوى، أو لمستقبل الولدين فى العمل بأمريكا، إنه الحلم الأبدى للشباب، سيفرحان كثيرًا بهذا الخبر، وسيجتهدان للانتهاء من الدراسة، والهجرة الى أمريكا.

حبيبتى.. اسمحى لى أن أناديك حبيبتى..

سعادتى برسالتك جعلتنى أشعر بأننى عدت بالزمن عشرين سنة على الأقل، كيانى وروحى اختلفا، وبقدر حزنى على الماضى، بقدر فرحتى بك كفرحة الطفل التائه بعودته لصدر أمه، عندما قرأت أنك ستتركين الخدمة بالجيش وتأتين القاهرة.. لن أسألك عن السر حتى تبوحى به من تلقاء نفسك، عندنا يقولون «سرك فى بير»، اطمئنى حبيبتى فإن أسرارك ستكون فى أعماق بئر سحيقة.

أنا الآن شاب فى الثلاثين ولست عجوزًا على مشارف الستين.

فى انتظارك.. لك كل شوق الماضى والمستقبل وأحضانى الحارة.

حبيبى الغالى...

أنا سعيدة جدًا اليوم؛ لأننى أشرت على والدتى تليفونيًا، وهى الأخرى اطمأنت إليك ووثقت بك، وها أنا سأطلعك على سرى، على أمل ألا تخوننى، سامحنى، ولا تخيّب أملى أبدًا، لمجرد الثقة التى أقبلت عليك بها.

لقد انتهيت من مهمتى هنا فى أفغانستان وسأعود قريبًا إلى أمريكا، فقد اقتنعت من حوارنا بأننى لا أصلح جندية بالجيش، تقدمت باستقالتى والقادة يبحثونها، لكننى فهمت من رؤسائى أنهم سيقبلونها، وسمعت بعض الأخبار عن انسحاب قواتنا تدريجيًا وترك كابول نهائيًا.

وبعد قضاء عدة أيام فى أمريكا مع والدتى سأحضر للقاهرة ونبدأ حياتنا معًا، ممكن تحضر والدتى معى أو أتركها لأختى الصغرى، سأرى الوضع الأنسب.

أثناء عملى فى أفغانستان تمكنت من توفير مليون دولار أمريكى، عندما نقاتل الإرهابيين ونقتلهم ونهزمهم نعثر على أموال كثيرة أراد الإرهابيون استخدامها لشراء الأسلحة التى يقتلون بها الطيبين أمثالك يا حبيبى...

نحن عادة نتقاضى أجورنا من الحكومة الأفغانية، أو السورية أو من المملكة السعودية، أو من حكومة دولة قطر وخلاف هذه الدول..

وأنا قادرة على الادخار وأخفاء الأموال بشكل جيد.

سأرسل إلى سوريا مع قليل من زملائى ثم أعود من هناك إلى أمريكا، ولا يمكننى السفر بالمال بسبب الخطر فى سوريا نظرًا لطبيعة وظيفتى كجندية فى صفوف الجيش الأمريكى، لا يمكننى أخذ وحمل صندوق المال لأننى كجندية لا يفترض أن يكون بحوزتى هذا المبلغ الضخم.

عزيزى الحبيب..

أود إرسال هذه الأموال إليك..

وسأوصلها بأمان تام حتى أعود إليك.

هذا ما أود منك أن تفعله..

بمجرد تسلمك هذه الأموال أنت تحصل على ربع هذا المبلغ، و١٠٪ لبيوت الأيتام، والباقى تحتفظ به معك لبدء الاستثمار حين نلتقى فى القاهرة، وأتمنى الاستثمار فى سوبر ماركت والمواد الغذائية، وأعمال تجارية أخرى مربحة.

وأحب أن أطمئنك وأؤكد لك أن هذه الصفقة مربحة ونجاحها مضمون وخالية من المخاطر تمامًا فلا تخف أبدًا، ولن تندم على هذه المساعدة لى.

لك كل القبلات الحارة وأحضانى التى تغمرك، كما يغمرنى حضنك كل مساء.

كم أوقدت الكثير من شموع الشجاعة والمروءة والصبر والصمت، كلما انطفأت شمعة أشعلت غيرها.

مرحبًا عزيزى..

حبيبى.. أتمنى أن تكون بخير..

لقد استفسرت من زميل لى كان قد أرسل بالفعل مبلغًا كهذا عن طريق شركة توصيل حقيقية، أخذنى إلى مكتب شركة تقديم الدبلوماسيين الذى قام بإرسال مبلغ أكبر من هذا لصديق له فى تونس يثق به.

ولقد قمت بالترتيب معهم، وأريد منهم تسليم المبلغ إليك يوم الأربعاء القادم، أى خلال أربعة أيام يا حبيبى، وأسافر سوريا فى نهاية الأسبوع.

كنت أرغب فى إرسال الأموال إليك من خلال التحويل المصرفى، لكن هذا غير ممكن بسبب العقوبات الغريبة، السياسة المصرفية هنا صعبة جدًا وصارمة بشكل أساسى منذ بدء الأزمة، فلا يمكن إرسال أموال من بنك أفغانى إلى بلد آخر، بالتالى فإن الخيار الوحيد إرسال الأموال عن طريق شركة تأمين التوصيل الدبلوماسى لتتلقاها.

حبيبى الأمين المخلص..

يبدو أن هذه الشركة كما علمت أكثر سرعة وأمانًا.

لدىّ ثقة فيك حبيبى الغالى وأنك لن تخيّب أملى وتخوننى.

أريدك أن ترسل لى اسمك كاملًا، ورقم هاتفك الذى سيستخدمه وكيل شركة النقل للاتصال بك عند وصوله إليك للتسليم وعنوان التسليم.

تذكرنى فى صلواتك ودعواتك حبيبى.

سأسافر سوريا أيامًا قليلة ومنها إلى أمريكا.

أنا متوترة من الذهاب إلى سوريا حبيبى، أرجو ألا تسافر سوريا حتى لو أتيحت لك الفرصة حبيبى.

عزيزى قبلاتى وأحضانى..

حبيبى وحياتى...

ليس لديك ما تخشاه.

سوف أبلغك عند مغادرة وكيل شركة التوصيل، أرسل لى عنوانك كاملًا الذى سيقوم الوكيل بتسليمك عليه.

ها هى الفرصة قد هبطت على حياتى من السماء.

أحقًا هى فرصة؟

«لا تدع الشك يتسرب إلى نفسك ويعبث بداخلك»..

سأقول لها من الأفضل أن نعيش فى أمريكا، الهجرة أمل لى منذ زمن وفرصة للولدين، السفر إلى أرض الأحلام، والحياة الأكرم.

على أقل تقدير نتناوب الحياة بين القاهرة ومباشرة التجارة، وبين أمريكا حيث الحرية والحضارة والعلم للولدين ومواصلة حياتهما هناك.

عزيزى الحبيب: وصلتنى رسالتك، أنا أفضل الحياة بالقاهرة معك لتعلم اللغة العربية، والتجارة عندكم أفضل، لكن ممكن تنفيذ رأيك الثانى فى أن نقتسم الحياة بين القاهرة وأمريكا.

لكن حبيبى دعنا من هذا الآن، لأن شيئًا مهمًا أريد أن أحدثك فيه، وهو أن مندوب شركة الشحن سيصل عندكم خلال يومين، وهو لا يعرف محتوى الصندوق، وأنه لا بد أن يتسلم مصاريف الشحن من عندك، فأرجو حبيبى أن تتصرف فى مبلغ خمسة آلاف دولار تعطيه له وسيعطيك إيصالًا به.

تتسلم الصندوق بالأموال، وعندما تختلى بنفسك افتحه ونفذ ما اتفقنا عليه، لحين حضورى إليك.

حبيبى تذكر مصلحة أولادك جيدًا.

لك كل القبلات والأحضان والتحيات.

ها هو الحلم يتسرب كالعادة.

من أين لى بخمسة آلاف من الدولارات، عشرات الآلاف من الجنيهات.

لا.. لا.. الشك.. نعم هو الشك فى حقيقة الأمر.

لفنى الصمت وأغلقت الحاسوب، استلقيت على ظهرى أتأمل السقف فى الظلام..تاركًا التلفاز يبث أخبار القصف فى العراق وسوريا، وبناء المستوطنات فى فلسطين، واعتقال الشباب.

الجيش الأمريكى ينسحب من أفغانستان، بعد تسليم السلطة لطالبان.

دقات عنيفة على الباب، قمت أستطلع بقلب واجف.

كان أخى يصطحب أولاده وزوجته، قال وهو يبكى: جئنا هربًا من الموت.