أبطال وصنّاع حكاية «بنا اتفاق»: أول عمل عن «الأسمرات»

قسم كبير من الأمثال يمثل قاسمًا مشتركًا بين التجارب البشرية رغم بعد المسافات بين الدولحلة قلم

زخم كبير حققته حكاية «بينا اتفاق»، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، التى عرضت على قناة cbc، من بطولة فرح الزاهد وآية سماحة ومؤمن نور ومحمد الصاوى ومصطفى منصور ورانيا بنات ولبنى ونس ولاشينة لاشين، وتأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ، وإخراج شادى عبدالسلام.

وبانتهاء عرض «بينا اتفاق» يسدل الستار على الموسم الثانى من «زى القمر»، بعد عرض ١٢ حكاية، كل واحدة ٥ حلقات، على مدار الأسابيع الماضية، وحققت هذه الحواديت ردود أفعال إيجابية ونجاحًا كبيرًا، عبر طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة.

«الدستور» التقت أبطال وصنّاع «بينا اتفاق»، الذين كشفوا عن الكثير من أجواء التصوير، وطبيعة الشخصيات، وانطباعهم حول ردود الأفعال التى تلقوها، وغيرها من التفاصيل.

فرح الزاهد

فرح الزاهد: كنت خايفة من البطولة.. والقصة مكتوبة بطريقة مميزة

قالت الفنانة فرح الزاهد إنها شعرت بتوتر فى البداية قبل اتخاذ قرار المشاركة فى حكاية «بينا اتفاق» وأداء شخصية «مى»، خاصة أنها البطولة المطلقة الأولى لها منذ دخولها عالم الفن.

وأوضحت: «خفت جدًا وترددت كثيرًا فى الأول أول ما اتعرضت علىّ، الموضوع صعب، ولكن بدعم من المخرج شادى عبدالسلام ووالدتى وكل عائلتى قدرت أتجاوز التوتر».

وأضافت: «مكنتش ماسكة الشخصية فى أول يوم تصوير، وكان فيه توتر من المخرج شادى عبدالسلام ناحيتى، ولكن الحمد لله قدرت أمسك الشخصية من تانى يوم تصوير، والمخرج فرح جدًا بىّ وبدورى وإنى قدرت أوصل الرسالة».

وواصلت: «جلست مع المخرج شادى عبدالسلام، خاصة إن أول يوم كان فيه تصوير ٢٥ مشهد، وقعدت معاه وشوفنا الشخصية سوا، وشعرت بالمسئولية تجاه العمل رغم رؤيتى لقصر مشوارى الفنى بالقياس بالمستوى المطلوب لأداء هذه البطولة».

وأشارت إلى أن التصوير استغرق وقتًا طويلًا، موضحة: «تقريبًا كنا بنصوّر حلقة كل يوم»، مشيرة إلى أن المؤلف محمد مهران «لذيذ وشخص ممتاز، ألّف الحكاية بطريقة حلوة ومتميزة ومبسوطة بثقته فيا فى إنها تكون أول بطولة».

ولفتت إلى أنها لم تتوقع رد فعل الجمهور على «السوشيال ميديا» بهذه الطريقة، متابعة: «متابعين كتير بعتولى على الخاص يقولولى إنى قدرت أوصّل الشخصية جدًا وأعكس المعاناة التى مرت بها الشخصية، ومبسوطة جدًا بردود الأفعال، خاصة الحلقة الأخيرة، وإن الناس حست بالشخصية ووصلت لقلبهم».

آية سماحة

آية سماحة: سعيدة بردود الأفعال على «حسنة»

أعربت الفنانة آية سماحة عن سعادتها بردود الأفعال على دورها فى حكاية «بينا اتفاق» من خلال شخصية «حسنة».

وقالت: «حضرت جيدًا للشخصية لأنها تحتاج مواصفات خاصة، فهى أمية لا تقرأ ولا تكتب، وتعمل بائعة متجولة للكتب بجوار سور جامعة، وتتورط فى مواقف صعبة وأزمات بسبب أميتها لكنها تقاتل من أجل تغيير حياتها إلى الأفضل».

وأضافت: «الحمد لله سعيدة باختيارى لتجسيد الشخصية، وأعتبرها وش السعد علىَّ لأنها أولى بطولاتى، وأتمنى تكون سببًا لعدد كبير من الأعمال الناجحة بعد حكايات الموسم الثانى من مسلسل (زى القمر)».

محمد الصاوى

محمد الصاوى: وافقت على المشاركة دون تردد

كشف الفنان محمد الصاوى عن أنه لم يتوقع أن يصل نجاح الحكاية إلى تصدر محركات البحث الإلكترونى، رغم توقعه نجاح العمل منذ البداية. وقال: «توقعت النجاح منذ قرأت سيناريو الحكاية، لكن ليس لهذه الدرجة، لذا وافقت عليها دون تردد، لأنها تركز على ما حدث فى المناطق العشوائية من تطوير وما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حى الأسمرات وغيره».

وأضاف: «عندما قرأت السيناريو تأكدت أن الكاتب محمد مهران مؤلف واعد، وفاهم هو بيعمل إيه، وهو ما اتضح فى نوعية الدراما التى يكتبها والتى تهدف لتوعية الناس وطرح موضوعات مفيدة».

وعن التعاون مع المخرج شادى عبدالسلام، قال: «هذا هو التعاون الأول لى معه، وأرى أنه مخرج متميز فى عمله، وأتنبأ له بمستقبل باهر، كما كنت سعيدًا جدًا بالتعاون مع الفنانة فرح الزاهد، لأنها ممثلة متميزة ولديها إحساس عالٍ».

مؤمن نور

مؤمن نور:المسلسلات القصيرة عودة لمجد الدراما

ذكر الفنان مؤمن نور أنه تحمس جدًا للحكاية بمجرد عرضها عليه، خاصة أنها تأتى ضمن مشروع درامى ناجح فى الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر».

وأضاف: «فرحت جدًا بالحكاية لأنى شعرت بأنها قريبة من الناس، وتمس موضوعات تهم المجتمع بأكمله، ما جعلها تنجح فى دخول كل بيت، وذلك رغم ضغط التصوير، خاصة فى الأيام الأخيرة منه».

ولفت إلى أن «الحكاية تأتى ضمن مسلسلات الحلقات القصيرة، أو الحكايات المنفصلة، وهى خطوة أرى أنها تعيد الدراما لمجدها، وتنجح فى جعل الجمهور يلتف مجددًا حول الشاشات للاستمتاع بأعمال متميزة، بعيدة عن المط والتطويل».

لبنى ونس

لبنى ونس: سلطنا الضوء على جهود محو الأمية

قالت الفنانة لبنى ونس إنها وافقت على المشاركة فى حكاية «بينا اتفاق» لأنها تناقش قضية عدم تعليم الفتيات، وتسلط الضوء على جهود فصول محو الأمية.

وأضافت «لبنى»: «بمجرد معرفتى بالقضية التى يناقشها العمل وافقت على المشاركة فورًا، قبل أن أقرأ السيناريو»، لافتة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فى العمل.

وأشادت بالمخرج شادى عبدالسلام، موضحة: «موهوب ومتميز فى مجاله وفاهم كويس قوى بيعمل إيه»، لافتة إلى أنها سعيدة بهذه التجربة المهمة.

وقالت إن الفنانة فرح الزاهد «حتة سكرة، موهوبة وجميلة»، متوقعة أن يكون لها مستقبل باهر.

شادى عبدالسلام: مجهود الفريق سر التألق الكبير

عبر شادى عبدالسلام عن سعادته باختيار المنتجة مها سالم له لإخراج حكاية «بينا اتفاق» ليكون التعاون الثانى معها، من الموسم الثانى لمسلسل «زى القمر».

وقال: «فرصة كبيرة كنت أسعى لها منذ فترة، والحمد لله نلتها، وأود أن أشكر جميع أفراد طاقم العمل الذين لم يبخلوا بأى مجهود أثناء التصوير».

وأضاف: «جميع الفنانين أدوا ما طلبته منهم على أكمل وجه، ومنهم صديقى وزميل الدراسة محمد مهران، الذى نتعاون سويًا للمرة الثانية، وأنا فخور به، هو ممثل وفنان وكاتب حساس، ولديه طاقة إبداع كبيرة».

وعن عدد ساعات التصوير قال: «كنا بنصوّر كتير جدًا وتقريبًا مكناش بنروح بيوتنا، بس كل الفنانين كانوا ملتزمين، عشان كانوا عايزين يخرجوا عمل مهم زى حكاية (بينا اتفاق)، ومؤمنين بيها جدًا، وأنا سعيد جدًا بالنجاح الباهر وتفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى».

محمد مهران

محمد مهران: دراما اجتماعية حول تطوير المناطق العشوائية

أعرب الفنان والكاتب والسيناريست محمد مهران عن سعادته بنجاح حكاية «بينا اتفاق»، آخر حكايات الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، وقال: «سعيد بوصول الحكاية إلى قوائم التريندات.. هذا أول عمل فنى يتحدث عن حى الأسمرات، وأشارك فيه بالكتابة والتمثيل».

وأضاف «مهران»: «فكرت فى تسليط الضوء على مجتمع حى الأسمرات، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن جهود الدولة فى تطوير المناطق العشوائية.. كنت أتمنى أن يظهر هذا الإنجاز فى شكل دراما اجتماعية».

وأشاد بجميع عناصر فريق العمل، وقال: «أنا محظوظ بالتعاون مع هؤلاء النجوم، وكنا جميعًا حريصين على تضافر الجهود لخروج العمل بأفضل شكل».

وأكد التزام جميع عناصر فريق العمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والتعقيم، موجهًا الشكر للمنتجة مها سليم وشركة الإنتاج لتوفير ميزانية ضخمة لإخراج العمل بشكل متميز.