لم تمنعها إعاقتها من تحقيق حلمها.. «شهد» قصة نجاح فى عالم الديكور

بإرادة قوية، و شغف كبير تواصل شهد محود حلم العمر لتحقيقه، متغلبة على الصعاب التي واجهتها في مسيرة حياتها، وبصدر رحب تسعى الفتاة الشغوفة لتحقيق حلم الشهرة والنجاح الأكاديمي.

تقول شهد محمود، ذات الـ14 عامًا، إحدى ذوات الاحتياجات الخاصة، القاطنة بمحافظة القليوبية، لـ"الدستور"، إنها منذ صغرها تعاني من كونها قزمة، ولكن أسرتها تسعى جاهدة في محاولة علاجها، فضلًا عن دعمهم المتواصل لها من حيث تنمية مهاراتها، وتحبيبها فى استكمال دراستها.

شهد محمود

لم تمنعها إعاقتها من تحقيق حلمها .." شهد" قصة نجاح في عالم الديكور



وأضافت "شهد"، أنها تستكمل دراستها، وهي حاليًا بالصف الثاني الإعدادي، مشيرة إلى حبها الشديد بممارسة السياحة، والتي أظهرت فيها تألقها الكبير، مضيفة أنها بدأت في ممارسة تلك الرياضة منذ عام فقط، مؤكدة استعدادها الكبير لخوض جولات وتحديات الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها منذ الصغر تعشق فن الديكور، وتعمل بشكل كبير على هذه الموهبة من خلال التعلم عبر الإنترنت، لتصبح علمًا بارزًا في هذا المجال، وتضيف أنها تسعى لتحقيق الشهرة والنجاح الأكاديمي، كما تقوم بعمل فيديوهات ذات المحتوي المتنوع على قناتها الخاصة.

شهد محمود

وتختتم شهد محمود، حديثها لـ"الدستور"، بأنها أجرت العديد من العمليات الجراحية، لإحداث تحسن في ذراعيها ورجليها، معلقة: "مؤمنة بالله ومش هيأس"، مشيرة إلى أنها عانت كثيرًا من التنمر، متمنية أن تضع الدولة قيودًا للتنمر، وأن تقدم العون لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات مصر.