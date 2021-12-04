ما الوضع الصحيح لليدين أثناء القيام في الصلاة؟

كثيرون يختلط عليهم أمر وضع اليد على البطن أم على الصدر في الصلاة، وأصبح السؤال محل اهتمام كبير من المسلمين حول العالم، ودائما ما يطرح في البث المباشر لدار الإفتاء، حيث ورد سؤال من مواطن يقول: «عندما أضع يدي على صدري في الصلاة أجد من يقول إنها توضع على البطن، وأضعها على البطن أجد من يقول إنها على الصدر، وآخرون قالوا ضع يدك بجوارك وصلى ولا تضعها على البطن».

من جانبها، قالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء من الشافعية قال إن الوضع الصحيح لليد بين أسفل الصدر وفوق السرة.

وأضافت الدار على أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال في كتاب «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»: [(وَكوع) يد (يسرى تَحْتَ يمنَاه جعِل) ندبا، بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ (أَسْفَلَ صدر) وَفَوْقَ السرة.

دعاء أول العام الجديد

بينما ورد سؤال آخر عبر البث المباشر للدار، من مواطن يقول: نحن على وشك بداية عام جديد، فهل هناك دعاء معين من السنة يقال عند بداية العام الجديد؟ قائلة، إن دعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

دعاء آخر العام

وأشارت الدار إلى أنه يمكن للمسلم أن يقول في نهاية آخر العام وتوديعه: «اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم».