السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول استعدادًا للعيد القومي (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، مركز رعاية الخيول بمرسي مطروح تحت إشراف رزق العبيد، رئيس اتحاد فرسان مطروح وجمعية أبناء القبائل بمطروح، بحضور عدد من  مديري الإدارات المعنية.

أكد محافظ مطروح تقديم الدعم وتوفير احتياجات مطالب نادى الفروسية الجاري إنشائه، لافتًا إلى أنه جارى تشكيل لجنة من المختصين للحفاظ على التراث، خاصة مع الحرص على مشاركة فرسان وخيول مطروح فى مظاهر الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بما يضفى جو من البهجة والاعتزاز بالتراث المطروحى وفروسية وبطولات أبناء المحافظة، ويعيد الى الاذهان انتصارات معركة وادى ماجد التى انتصر فيها فرسان مطروح على جيش الاحتلال الانجليزى 1915، وذلك حرصًا من محافظ مطروح على الحفاظ على التراث خاصة الفروسية لتعبيرها عن الهوية وكرمز لأبناء مطروح.

محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول

محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح يتفقد مركز رعاية الخيول
محافظ مطروح الاحتفال بالعيد القومي نادي الفروسية تشكيل لجنة مطروح

رئيس التحرير

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