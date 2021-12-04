السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا دانيال يشارك في حفل ختام أنشطة الشباب بالمعادي

كنيسة
كنيسة

نظمت إيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين اليوم حفل ختام أنشطة الشباب للعام الجاري ٢٠٢١ بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعدد من الآباء الكهنة وخدام الشباب إلى جانب أكثر من مئتي شاب وشابة.

أقيم الحفل في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وحرص نيافة الأنبا دانيال خلاله على التعرف على آراء الشباب في المحتوى الخاص بالمسابقات وكذلك طريقة التقييم.

وأعرب الشباب عن رضائهم بالمحتوى وطريقة المجموعات في الامتحان التي رأوا أنها زادت من حماسهم ودعمت روح التعاون بينهم.

ضم النشاط الصيفي هذا العام بعض الأنشطة الفريدة مثل ركوب الدراجات بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الدراسية والرياضية والفنية.

ووزع نيافة الأنبا دانيال على الشباب في ختام الحفل الهدايا الخاصة بالمسابقات التي شاركوا فيها.

إيبارشية المعادي ختام أنشطة الشباب للعام الجاري الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي

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