السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منتخب الفراعنة يقسو على السودان بخماسية في كأس العرب

منتخب الفراعنة
منتخب الفراعنة

سجل محمد شريف الهدف الخامس لمنتخب مصر في شباك السودان، على استاد 974 بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس العرب.

افتتح أحمد رفعت التسجيل لمنتخب مصر فى شباك السودان فى الدقيقة الرابعة من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعدما ارتدت تصويبته من العارضة، ليسجل هدفًا عالميًا فى أول ظهور له مع المنتخب.

وفى الدقيقة 13، نجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر من ركلة جزاء احتسبها الحكم النيوزيلاندى لصالح عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته من جانب مدافع السودان داخل منطقة الجزاء.

وسجل محمود حمدي الونش هدف منتخب مصر الثالث في شباك السودان في الدقيقة 31.

وأحرز حسين فيصل هدف منتخب مصر الرابع في شباك السودان.

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