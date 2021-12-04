المغرب: أكثر 1.7 مليون تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي متلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 1758445 مليون شخص.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان - بأن متلقى الجرعة الثالثة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ7127 شخصا، موضحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24431639 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22705243 شخصا حتى اليوم.

وأضافت أن 827 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و2518 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وكانت الحكومة المغربية، قررت منع جميع المهرجانات والاحتفالات الثقافية والفنية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وجددت الحكومة المغربية، في بيان لها، دعوة المواطنات والمواطنين للمشاركة في حملة التلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.

ويأتي هذا القرار الجديد إضافة إلى قرارات سابقة، من قبيل إغلاق الحدود الجوية والبحرية المغربية، وتقليص عدد الأشخاص في الجنائز إلى أقل من عشرة أفراد.