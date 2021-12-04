تفاصيل إحالة 3 قيادات بـ«أوقاف الغربية» للتحقيق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، إحالة كل من مدير مديرية أوقاف الغربية ومدير إدارة سمنود ومفتش بإدارة سمنود، إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة.

كما كلف الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف، ذلك نظرًا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها فى نطاق مسئوليتهم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر.

كما أكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.