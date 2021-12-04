رسامة 65 شماسًا جديدًا في قداس «الشهيد أبي سيفين» بمدينة الأمل

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، صباح اليوم السبت، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس “أبي سيفين”، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة 65 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس وشارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة ذاتها وأسر الشمامسة الجدد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم، بتذكار استشهاد القديس ابي سيفين، من خلال تنظيم صلوات القداسات الإلهية والنهضات الروحية احتفالا بهذه المناسبة بمشاركة اساقفة الكنيسة ، واستمرت النهضات الروحية المقامة بعيد استشهاده لمدة أسبوع يسبق يوم الاحتفال بتذكار استشهاده.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .

وتستعد الكنائس لتنظيم صلوات تسبحة كيهك ، خلال أول شهر ديسمبر المقبل ، ومن أشهر الاساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط ، والذي سيقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

