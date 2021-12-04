«الداخلية» تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة بأندية الشرطة

أقامت اليوم السبت وزارة الداخلية، حفلا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة "مدارس الأطفال ذوى الإعاقة"، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

لاقت المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كل المناسبات.

الاحتفال بيوم اليتيم

من جانبها، حرصت وزارة الداخلية، ممثلة في كل القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية، على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم "أبريل 2021"، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لتقديم كل سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وقد لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية، على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل، ودفع مسيرة التنمية والازدهار، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كل أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.