نصائح للتغلب على رفض الطفل للطعام المقدم له

تعاني الأمهات من رفض أطفالهم للطعام بأنواعه المختلفة، وربما تجد الأم نفسها محاصرة بين نوع واحد من الطعام أو الشراب.

في السطور التالية نقدم نصائح يمكن أن تحسن شهية الطفل وتدفعه إلى تناول أكبر قدر ممكن من الطعام المفيد:

تقول زينب صالح، خبيرة تغذية الرضع، إن شكوى الأم من عدم رغبة طفلها في تناول الطعام، شكوى مستمرة، الأمر الذي يدفعهم أولًا إلى السؤال عن أدوية فاتحه للشهية يمكن أن يقدموها لأطفالهم، وهذا ليس الحل الأول.

وأضافت، خبيرة التغذية، إنه يجب القيام بعدد من الخطوات الهامة أولًا، ومنها التفكير بدماغ الطفل، ومحاولة تقديم الطعام بالطريقة التي يريد، حيث يجب التغير من شكل الوجبة، ومكونتها، كما يجب تغير أسلوب التعامل مع الطفل، فالضغط والإجبار، لن يجنوا أي نتائج إيجابية، بل على العكس سيزيد من حدة العند لدى الطفل، ويدفعه إلى الاستمرار في الرفض.

وقدمت زينب صالح نصائح يمكن أن تساعد الأم في تحسين شهية الطفل ومنها:

القيام بتقديم الماء للطفل قبل الطعام بحوالي نصف ساعة، سواء كان طعام الإفطار، أو غير ذلك، التأكيد على أهمية وجبة الإفطار وأنها من أكبر المسببات لفتح شهية الطفل باقي اليوم، كما أن استخدام الزبادي في وجبة الفطار يعزز من فتح شهية الطفل أيضًا.

تجنب تقديم اللبن للطفل بكثرة، ذلك لأن هناك عدد كبير من الأطفال يعاني من هذه المشكلة، فهو يشرب اللبن، ولا يتناول أي ألوان أخرى من الطعام والشراب، مما يدفعه للشبع ويؤثر على شهيته.