السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية عمان والإمارات يستعرضان جوانب العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي

استعرض وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، جوانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تطوير التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات وما يعزز من مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما، والتأكيد على الحرص الذي توليه قيادتا البلدين لتنمية وتعزيز التعاون المشترك والدفع به لآفاق أرحب.
وأعرب الوزير العماني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء العمانية - عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الخمسين وتمنياته لها بالمزيد من التقدم والنماء تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته الطيبة لسلطنة عمان بالمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، وتأكيده لمتانة الروابط الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقيادتيهما.

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