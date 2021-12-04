استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لنوة قاسم

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة استعدادا لنوة قاسم، والمتوقع هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد متابعة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة الاستعدادات الشركة، وتوفير الدعم اللازم من الشركات التابعة للشركة القابضة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية المتوقعة.

وأوضح رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية تعليماته، برفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، الانتهاء الكامل من أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع قبل موعد النوة، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة المواطن السكندرى.

وكان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد أكد إن كافة العاملين والمعدات التابعة للشركة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة منذ يوم 16 نوفمبر، أى قبل موجة الطقس السيء التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية بثلاث أيام، مشيراً إلى أن المحافظة تعرضت لكمية أمطار غير مسبوقة وتفوق قدرة شبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد "نافع"، أن كمية الأمطار التى تسقط على المحافظ يفوق قدرة شبكة الصرف الصحى، أضعاف مضاعفة، وكافة الأجهزة تبذل مجهوداً كبيراً من أجل شفط كمية المياة التى تترسب فى بعض الشوارع، وتابع: "كل الأجهزة والقيادات متواجدة فى الشارع مع المواطنين".