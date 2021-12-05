مشروعات الطرق والكباري الجديدة التي نفذتها مصر

عشرات الآلاف من الكيلومترات شيّدتها مصر في السنوات القليلة الماضية ضمن مشروع شبكة الطرق القومية التي تتبناها وزارة النقل، لتربط بين محافظات ومدن الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر ضمن استراتيجية مصر 2030.

ويتفقد الرئيس السيسي كل أسبوع سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، نظرًا لأهميتها في تنمية مصر، و“الدستور” في السطور التالية عرضت في تقرير مدعوم بالبيانات مشروعات الطرق والكباري التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة.

قفزت مصر بفضل مشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة 90 مركزًا فى مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث أصبحت في المركز 28 بعد أن كانت في المركز الـ118.

خطة 2024

وضعت وزارة النقل خطتها لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى حتى عام 2024 بإجمالى 1769 مشروع بتكلفة (464) مليار جنيه، وحتى منتصف هذا العام تم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعًا بإجمالى تكلفة 254,3 مليار جنيه.

ومن أهم مشاريع الطرق التي نفذتها الدولة تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه و إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه وأيضاً إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه بالنسبة للمشروع القومي للطرق، فتم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بعدد 75 مشروع بأطوال (7000) كم وبتكلفة 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ (50) مشروع بأطوال (4800) كم وبتكلفة (120) مليار جنيه.

الصعيد نصيب الأسد

عانت مدن الصعيد من الإهمال لسنوات طويلة ولكن الوضع تغير تمامًا بمشروعات الطرق التي نفذتها الدولة لربطها بكل محافظات الجمهورية، فتنفّذ أعمال تطوير قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال (800) كم بتكلفة (18) مليار جنيه وامتداده إلي أرقين كجزء رئيسي من الطريق الدولى القاهرة / كيب تاون ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كيلومتر، واهتمت الدولة ببناء محاور النيل بالصعيد كجزء من (22) محور كوبرى على النيل بإجمالي تكلفة (34) مليار جنيه تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة تم التخطيط لتنفيذها بالجمهورية.

تم تنفيذ محور بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة ) بتكلفة 14 مليار جنيه، وجارى العمل فى تنفيذ (7) محاور ( حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن –ش أبو تيج – عمروس ) بتكلفة 13 مليار جنيه ومن المخطط تنفيذ عدد (4) محاور جديدة على النيل (شمال الأقصر – منفلوط - شبراخيت – سمنود) بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه بالإضافة إلى إستكمال المرحلة النهائية من محاور ( طما – جرجا ).