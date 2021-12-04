نفوق 5 آلاف كتكوت بحريق مزرعة دواجن في بورسعيد

اندلع حريق داخل مزرعة دواجن جنوب محافظة بورسعيد، اليوم السبت، مما تسبب في نفوق حوالي 5 آلاف كتكوت نتيجة الحريق.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مزرعة دواجن جنوب بورسعيد، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى مزرعة مجاورة، وذلك دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

وأشاد الأهالي من قرية الرضوان، بجهود رجال الحماية المدنية الذين كثفوا جهودهم لإنقاذ المزارع المجاورة من المزرعة التي اندلع بها الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية بالمزرعة، والوقوف على ملابسات الحادث.

كيفية الوقاية من الحرائق

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل “الحماية” عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية