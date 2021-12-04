مصرع شخصين وإصابة 17 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين ووجه على الفور بسرعة نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال.

انتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما كامل المصري على عبدالله 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين 12 سنة، مقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

نقل المصابون وهم: عبد الله شحاته أحمد 52 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن خيري عبد العظيم 30 سنة مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، مغربي عزت محمد 29 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجمعه حسن حسني 50 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق الايسر، وعفاف أحمد عبد العظيم 60 سنة مصابة بجرح بالوجه 5سم، ومنه أحمد عبد العظيم 45 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وريتاج محمد رجب ثلاث سنين طفلة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

كما نقلت المستشفى محمد أحمد أربع سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم ، ورضا محمد أحمد 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم ، وحسن حجازي أحمد 46 سنة مصاباً باشتباه كسر الساعد الأيمن ، وعبير عني حسن 24 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم ، وسارة ربيع احمد صالح مصابة باشتباه مابعد الارتجاج ، وسلمى عربيه أحمد أربع سنوات مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

واستقبل المستشفى سمير فتحي أحمد 40 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالراس نحو 10 سم، وسعيدة نصر دجودة 60 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، منار كرم حسن أربع سنوات، مصابة باشتباه بالقدم اليمني، محمد كرم حسن أربع سنين مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية زاوية الجدامي بمحافظة المنيا.

تم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.