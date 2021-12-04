السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نصبوا كمينا للمواطنين».. استمرار حبس 3 مسجلين خطر 15 يوما

حبس
حبس

أصدر، اليوم السبت، قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام بجنوب القاهرة، قرارًا باستمرار 3 مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب «انتحال الصفة».

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من «أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم»، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق في واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولاً لمسكنه، واستولوا منه على مبلغ مالي بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا باصطحابه مرة أخرى لذات السيارة، والتخلي عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة»، وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع  شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم «كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات باسم أحد الأشخاص والمستخدم فى ارتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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