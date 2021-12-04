على غرار النضارة البيضا.. أبراج تكشف الكذب بكل سهولة

"النضّارة البيضا" حكاية جديدة من نصيبي وقسمتك، يخترعها أمير ضمن أحداث المسلسل للكشف عن ماذا كان الشخص الذي أمامه يكذب عليه أم ما، لذلك من المهم أن ندرك أيضا ما هى الأبراج التي يمكن أن تكتشف الكذب.

كيف تعرف ما إذا كان شخص ما يكذب؟ ما الذي ينبهك إلى حقيقة أنهم لا يقولون الحقيقة؟، في علم الأبراج هناك بعض علامات الأبراج ذات القدرة الخارقة على اكتشاف الكذب، إنهم يعرفون أنهم يبحثون عن "الحكايات"، مثل وميض العين السريع أو إغلاق أعينهم أو النظر في الاتجاه المعاكس، قد يبدو الأمر كما لو أن هذه الأفعال غير ضارة، لكنها علامات على عدم صدق شخص ما

يولد بعض الناس ولديهم القدرة على معرفة متى يكذب شخص ما، ويطور آخرون هذه الموهبة كطريقة للحفاظ على الذات، إذا كنت قد كذبت مرارًا وتكرارًا، فيجب أن تتعلم كيفية فصل من يقول الحقيقة عن الكاذبين، إذا لم تفعل ذلك، فمن المقدر أن تظل ساذجًا وضحية المحتالين واللاعبين.

برج العذراء

إنهم مثل أجهزة كشف الكذب، لذا إذا كان لديهم فكرة عن أن شخصا ما يكذب عليهم، فسيستخدمون كل حواسهم لتأكيد ذلك، لديهم أيضًا اهتمامًا بالتفاصيل، لذلك لا يمكنهم الحصول على أي شيء كأمر مسلم به، الشيء المضحك هو أن الكذابين يشعرون بذلك ويبدأون في التملص وإلقاء اللوم على شخص آخر.

برج الجوزاء

إذا شعر الجوزاء أن شخصًا ما يكذب، فسيعرف جميع الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها لإثارة الكذب، إنهم لا يعرفون فقط ما يسألون عنه، ولكنهم أيضًا جيدون في الحفاظ على الإجابات صحيحة.

برج العقرب

لا تكذب على برج العقرب لأنه لن يمر الأمر بشكل جيد، لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً من برج العقرب حتى يشعر أنك تكذب، إنهم فضوليون ، استقصائيون بطبيعتهم، وبمجرد تنشيط الجزء المتحري من شخصيتهم، لن يتوقفوا حتى يكتشفوا الحقيقة، بغض النظر عن مقدار الوقت والطاقة الذي يجب أن يخصّصوه فيه.

برج الجدي

قد يكون ذلك لأن الجدي يميل إلى أن يكون صادقًا للغاية، لذلك يميل إلى ومعرفة متى يكذب شخص ما، يميل الجدي نحو الشك والسخرية لذا فهو بالفعل في حالة تأهب قصوى.