وصلت إلى 30 حالة.. أسكتلندا تسجل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 30 حالة، مشيرة إلى أنه تم رصد حالات الإصابة في مناطق "جلاسجو الكبرى" و"كلايد" و"لاناركشاير" و"مرتفعات اسكتلندا" و"جرامبيان" و"فورث فالي".

في ذات السياق، حثت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، الناس، على تفادي الذعر بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، قائلة إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها.

وقالت سوميا سواميناثان، إن التكهن بما إذا كان أوميكرون سيصبح السلالة المهيمنة في حكم المستحيل.

قيود السفر

ورسخ أوميكرون أقدامه في آسيا وإفريقيا والأمريكتين والشرق الأوسط وأوروبا ووصل إلى 7 من 9 مقاطعات في جنوب إفريقيا، التي اكتُشف فيها لأول مرة، وشددت حكومات كثيرة قيود السفر لإبعاد خطره.

وقالت سواميناثان إن أوميكرون "سريع العدوى" مستندة إلى أن البيانات الواردة من جنوب إفريقيا تشير إلى زيادة الحالات للمثلين يوميًا.

وأضافت: "إلى أي مدى يمكن أن يصل شعورنا بالقلق؟ إننا بحاجة لأن نكون مستعدين ولأن نتوخى الحذر، وليس الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كان عليه الحال قبل عام".