استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ، المسئول عن إحصائية كورونا في البلاد، تسجيل 19 ألفا و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و116 ألفا و857 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 103 آلاف و392 حالة وفاة.



أما في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و131 ألفا و356 حالة والوفيات إلى 130 ألفا و124 وفاة.



وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و257 ألفا و489 حالة إصابة فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 143 ألفا و 863 حالة وفاة.



وعن المكسيك، سجلت وزارة الصحة 3088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 897 ألفا و 452 حالة إصابة فيما تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 294 ألفا و 903 حالات وفاة.



وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 17 ألفا و910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 827 ألفا و467 حالة إصابة فيما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و 167 حالة وفاة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و232 حالة والوفيات إلى 2956 وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 116 ألفا و588 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 214 ألفا و513 حالة والوفيات إلى 2980 وفاة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 207 آلاف و403 حالات منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وعن النمسا، سجلت وزارة الصحة 7304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و193 ألفا و286 حالة إصابة فيما تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و 753 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، تم تسجيل 1852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 662 ألفا و56 حالة إصابة فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 5147 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، تم تسجيل 4465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 628 ألفا و241 حالة إصابة فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 11 ألفا و 150 حالة وفاة.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا وثلاث حالات والوفيات إلى 253.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و654 حالة والوفيات إلى 1815 وفاة.



أما في سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 722 ألفا و108 حالات الاصابة والوفيات إلى 14 ألفا و771 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1875 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 478 ألفا و314 حالة إصابة فيما بلغت الوفيات إلى 6825 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 506 آلاف و85 إصابة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2939 حالة وفاة.