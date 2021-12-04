السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب زوجها» .. ربة منزل تلقي بنفسها من الدور الثالث بالبدرشين

اسعاف
اسعاف

حاولت ربة منزل إنهاء حياتها، بأن ألقت نفسها من الطابق الثالث بسبب زواجها من رجل يكبرها في السن، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن المجني عليها تعرضت للإجبار على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها في العمر، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الثالث بمسكنها في البدرشين، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، لتعرضها للإجبار على الزواج من شخص يكبرها في العمر، وقررت إنهاء حياتها إلا أنها أصيبت بكسور ونزيف.

تحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

جريمة الشروع في الانتحار

يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الإنتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياه .

وجاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري فإن الشروع بصفة عامة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إ ذا وقف أو خاب أثره لأسباب الإرادة الفاعل فيها.

مديرية أمن مستشفى الطابق الثالث رجال المباحث البدرشين بمديرية أمن الجيزة اجراء التحريات قانون العقوبات المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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