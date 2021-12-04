السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين: على الحكومة الإسرائيلية وقف التصعيد الاستيطانى

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم السبت، من مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 8 مخططات استيطانية جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أبوردينة، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول أن تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن قرارات الاستيطان المتسارعة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة لحماية الحقوق الفلسطينية.

وأكد: "إذا ما أراد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الحفاظ على حل الدولتين، فعليه الخروج من دائرة الشجب والاستنكار، واتخاذ خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الخطيرة، والتي إذا تمت ستدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر، والعنف، وعدم الاستقرار".

وختم المتحدث الرسمي بالقول: "الاستيطان جميعه غير شرعي، وسيزول عن الأرض الفلسطينية، مهما كان الثمن، وعلى إسرائيل أن تعي بأن سياسة الاستيطان وسرقة الأرض لن تجلب الأمن والاستقرار لشعبها، وأن الطريق الوحيد أمامها هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الذي لن يتنازل عن شبر واحد من أرضه".

رام الله أبو ردينة الإدارة الأميركية الحكومة الاسرائيلية

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