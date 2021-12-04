عصام شرف يؤكد الارتباط الوثيق بين التنمية والسلام وأهمية التعاون الدولي

أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، الارتباط الوثيق بين التنمية والسلام الذي يشمل كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي الذي يحقق التنمية ودور مبادرة الحزام والطريق التي تعد مبادرة عالمية تتشارك فيها كافة الدول من أجل بناء مجتمع مشترك.

ووجه "شرف" – خلال كلمته عبر الفيديو بالنسخة الثانية لمنتدي العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلام الذي ينعقد عبر الإنترنت- إلي مؤسس المنتدي "سارة الأشرفي" والقائمين على من الخبراء الدوليين والمتخصصين .

وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تضم الأفكار والمفاهيم والعمل علي تنفيذها بما يجد بيئة سلام وتعاون مشترك .

وأشار إلي أن التعاون الدولي يرتبط ببناء الثقة وتحقيق تنمية مشتركةبما يؤدي الى بيئة سلام و حضارة ووئام سلمي دائم .

ومن جانبها أوضحت مؤسس منتدى العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلام "سارة الأشرفي" أن المنتدى في نسخته الثانية يعزز تواجده ويشرف بمشاركة رئيس وزراء مصر الأسبق، ونخبة من الخبراء الدوليين ويقدم رؤية علمية موضوعية حول موضوعات العلاقات الدولية ومستقبل التعاون الدولي بما يعزز السلام.

وأضافت أن المنتدى ينعقد بشكل دوري لمناقشة قضايا وموضوعات العلاقات الدولية وأهم محدداتها و الأحداث المؤثرة علي مستقبلها ودور الدبلوماسية والفاعلين الدوليين بما يحقق التنمية والسلام والاستقرار من خلال نخبة من الخبراء والدبلوماسيين .

وأكملت "الأشرفي" أن النسخة الثانية للمنتدى تقام تحت رعاية المركز العربي للبحوث والدراسات برئاسة هاني سليمان، وتناقش مستقبل التعاون الدولي والدروس المستفادة من أزمة كورونا ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تفشي الفيروس والتعاون الاقتصادي والثقافي العالمي، ويهدف المنتدى إلى دعم علاقات التعاون الدولي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات من خلال مجموعة من اللقاءات الدورية ويشارك فيها المتخصصين والدبلوماسيين والخبراء في المجالات المختلفة بما يعزز التفاهم والتعاون العالمي.

كما تحدث نائب رئيس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة الأسبق والأستاذ المتفرغ بالجامعة الدكتور "عمرو خيري عبد الله" عن التحديات التي شكلتها أزمة كورونا وتأُيراها علي مستقبل التعليم الدولي وبناء السلام .

وقال أن التعليم في كل مكان بالعالم تأثر بالجائحة التي أوجدت لنا طرقا وأساليبا بديلة للتعليم وعززت تواجد التعليم عن بعد بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة .

وأشار إلي كوفيد -19 كان بمثابة تحديا أفرز نتائج جديدة وغير متوقعة ومفيدة في مجال التعليم الدولي .

ولفت إلى أهمية توفير التقنيات التكنولوجية لدى الجميع وفي الدول النامية حتي يتحقق الوصول إلي مصادر التعلم في أوقات انتشار الأوبئة .

ومن جانبه أكد خبير العلاقات الدولية " هاني سليمان " أزمة كوفيد -19 كان لها تأثيرا كبيرا على العلاقات الدولية ,قد أفرزت حالة من الفجائية والصدمة التي شهدها العالم .

وألمح إلى تغير هيكل العلاقات الدولية وتأثرها بأزمة كورونا وتسريعها بوجود عالم متعدد الأقطاب ، كما أصبحت هناك حاجة ماسة الي تعزيز التعاون والتكاتف الدولي .

وفي سياق متصل أكد سفير مصر الأسبق لدى الصين السفير علي الحفني، على أهمية المنتدى والموضوعات والقضايا الهامة التي يناقشها من خلال نخبة متميزة من المتخصصين، موجها الشكر إلى مؤسس المنتدى والقائمين عليه .

وأكد أهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحدي وباء كورونا ، مشيرا إلي وجود مطالبات واقتراحات كثيرة في الآونة الأخيرة ، بتشكيل هيئة أو شبكة عالمية لضمان تنسيق مستقبلي أفضل للتصدي كورونا .

وأكد أن كوفيد -19 تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي ، مضيفا أننا الآن نواجه معضلة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء ويبدو أن الوضع سيكون أكثر إشكالية وتحديًا في الفترة المقبلة خاصة مع خسارة ملايين فرص العمل.

وشدد على أهمية تنفيذ التدابير الجماعية والتعاون الدولي والاعتماد المتبادل المبنية على أسس الاحترام المتبادل والتشارك بما يحمي الإنسانية من المخاطر الجسيمة.

وأشار إلي ارتباط تلك القضايا بتحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما يحمي الإنسانية ومستقبل الأجيال القادمة .