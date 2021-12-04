محافظ الإسكندرية يعلن عن إنشاء مكتبة خاصة لذوي الهمم (فيديو)

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بصدد إنشاء مكتبة لذوي الهمم، تكون خاصة بهم، تحتوي على كتب مختلفة لجميع الفئات من ذوي الهمم وفي جميع المجالات، مشيرًا إلى ان يتم حاليًا اختيار موقع إنشاء المكتبة والذي من المتوقع ان يكون في حديقة ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة محرم بك.

جاء ذلك خلال تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالاحتفالية التي أقيمت على شاطئ المندرة المجاني، وذلك لمشاركتهم فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم 2021. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وأكد الشريف حرص المحافظة على إقامة العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم.

وأشار إلى الدعم والرعاية التي توليه الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم.

وكشف «الشريف» عن المبادرات التي اتخذتها المحافظة للاهتمام ذوي الهمم، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات والخطوات الرائدة هي:

(منع إصدار تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين فى الرسوم الهندسية، تعميم منشورا لإلزام كافة الأحياء والمديريات التابعة للمحافظة باستبدال مسمى (معاق ذهنياً ومتخلف عقلياً) لأصحاب متلازمة داون، وكتابة التشخيص الطبي فقط وهو "متلازمة داون"، فضلا عن افتتاح أول حديقة من نوعها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع المجتمع المدني. وتضم الحديقة ألعاب ترفيهية مخصصة لذوى الهمم من الأطفال وطريق ممهد لتسهيل دخول الأطفال إلى الألعاب الترفيهية بالكراسى المتحركة بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الهمم واستراحة لأهالى.

كما تم تخصيص عدد 2 كابينة بكبائن ستانلي مجاناً لذوي الهمم، تخصيص جزء من شاطىء المندرة المجاني لصالح ذوي الهمم متوفر به جميع الخدمات والاحتياجات لهم. كما تم إنشاء رامب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالشاطئ.

بالإضافة إلى استقبال وفود ورحلات ذوي الهمم مجاناً بالشواطئ العامة التي تديرها محافظة الإسكندرية، وكذلك إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية المجانية لذوي الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث

استقبلت الشواطئ ما يقرب من 7 آلاف فرد من ذوي الهمم بالاضافة إلى ذويهم من أي ما يقرب من 18 ألف فرد خلال موسم الصيف الماضي.

وتابع انه تم فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإدارة المنتزة التعليمية، بمدرسة إحسان خالد (ضعاف السمع)، حيث يقبل هذا الفصل الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة من 6 سنوات حتى 14 عاما، كما تم تدريب 9 معلمين على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب. ومن المقرر تعميم تلك المبادرة على باقي الإدارات التعليمية في السنوات القادمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "أنزل اشتغل" والتى بدأت بتسليم 28 خطاب عمل لذوي الهمم من خريجي مدارس التعليم الفني والدمج من خريجي مدارس الصم والبكم والمهني. في إطار دعم طلاب وخريجي ذوي الهمم في كافة المجالات.

كما اهتمت المحافظة برعاية لجميع الفعاليات والمهرجانات المنظمة من أجل ذوي الهمم وعلى سبيل المثال، رعاية مهرجان "إسكندراني مبدع" لتشجيع المواهب من ذوي الهمم،

إصدار تعليمات للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بالسماح لذوي الهمم وشخص من ذويهم بركوب الأتوبيسات أو الترام مجاناً دون دفع أي أجرة، و توفير 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة وجاهزة لاستقبال ذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم،

وتخصيص موظفان من الديوان العام بالمحافظة لتلقي شكاوى ذوي الهمم فقط، وحل مشاكلهم، وتخصيص نسبة من باكيات الباعة الجائلين لذوي الهمم مقابل الإيجار المحدد لها بالمشروعات التي تقيمها المحافظة.

كما تم تسهيل إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، استخراج 9025 بطاقة بالمحافظة حتى مارس 2021. وتشمل بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات والتسهيلات منها؛ توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهيل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، تسهيل الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى، توفير 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة بالمجان، و تكريم المتفوقين رياضياً وثقافيا وفنياً من ذوي الهمم في مختلف المجالات. وتكريم الأبطال من ذوي الهمم وإعطائهم مكافآت خاصة تشجيعا لهم، تكريم العاملين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة نسبة 5%.

