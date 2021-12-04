السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم فى 35 قضية.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو بانجو في دمياط

حبس
حبس

تمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، متهم بأدارة  بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة، داخل بحيرة المنزلة، واستخدم أسلحة نارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتمكن قطاع الأمن العام

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن دمياط، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة «صياد مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مُسجل جنائى سبق إتهامه فـى 35 قضية متنوعة»، بالاتجار فـى المواد المخدرة، والأسلحة النارية، واتخاذه من بحيرة المنزلة، بنطاق مديرية أمن دمياط، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته «50 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، 9 قطع سلاح نارى «بندقية آلية مطموسة الأرقام، 2 بندقية خرطوش، طبنجة مطموسة الأرقام، 5 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية للاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

الأسلحة النارية سلاح نارى خرطوش مديرية أمن وزارة الداخلية وزير الداخلية

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