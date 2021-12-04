السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التعليم»: تشديد على الالتزام بالجدول المقرر لامتحانات الصف الرابع الابتدائى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم التشديد على الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بالجدول المقرر لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، من وزارة التربية والتعليم.

وشدد المصدر، أنه تم التشديد على التنبيه على جميع الطلاب بأهمية حضور الطلاب، للاستفادة من الامتحانات والتعرف على شكلها الجديد وفقا لنظام التعليم الجديد والمناهج الجديدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

 

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي:

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

مستوى اجتماع تعرف علي معلومات اللغة العربية مدرسة تكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم نظام التعليم المعلومات التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ابتدائي وزارة التربية الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات نظام التعليم الجديد الدراسات الاجتماعية الاجتماعية المناهج الجديدة التربية الدينية امتحانات الصف الرابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مصدر بالتعليم مادة الدراسات الاجتماعية رابعة ابتدائي

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