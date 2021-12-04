سقوط 3 عاطلين بـ«كوكتيل مخدرات» وأسلحة نارية فى المنوفية

شن قطاع الأمن العام، عدة حملات مكثفة، استهدفت العناصر الإجرامية، بقرى مركز أشمون بالمنوفية، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته "بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الإستروكس، مبلغ مالى، هاتف محمول".

كما تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما "بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الحشيش، 2 سلاح أبيض (كتر)، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء، لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم.