كورونا عربيا| انخفاض فى الإصابات بالعراق.. والبحرين والإمارات دون وفيات

شهد العراق، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله أمس الجمعة، فيما لم تشهد البحرين والإمارات أية وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 374 إصابة جديدة مقارنة بـ 741 حالة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى مليونين و83 ألفا و889 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بإجمالي 23 ألفا و873 حالة، وتماثل 816 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليونين و49 ألفا و194 حالة بنسبة 98.3%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 20 إصابة جديدة، وشفاء 19 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و58 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 51 إصابة جديدة بإجمالي 742 ألفا و278 حالة، بالإضافة إلى 69 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 737 ألفا و255 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة ليستقر الإجمالي عند 2148 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 190 إصابة جديدة و3 وفيات، و228 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتعافي 21 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و877 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و842 حالة، والشفاء إلى 539 ألفا و11 حالة.