السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدين بشدة عقوبات الغرب الجديدة ضد بيلاروسيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أدانت روسيا بشدة، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي تم فرضها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا ضد بيلاروسيا، الخميس الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية- أن الحكومة الروسية ترى أن هذه العقوبات غير قانونية.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الإجراءات التقييدية ضد بيلاروسيا والتي تم التصديق عليها بشكل متزامن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا"، مضيفة أن تلك العقوبات "غير قانونية مثل أي عقوبات يتم فرضها بالتحايل على مجلس الأمن الدولي".

وتابعت زاخاروفا قائلة إن "تلك العقوبات غير إنسانية بسبب تأثيرها السلبي على حياة المواطنين العاديين في بيلاروسيا"، محذرة من أن العقوبات تعد مثالا على تدخل دول الغرب في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة.

ودعت الخارجية الروسية دول الغرب لإظهار مبدأ حضاري والتوصل إلى تسوية عملية لأزمة الهجرة بالتعاون مع بيلاروسيا.

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