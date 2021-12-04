أمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، كما تتساقط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40:50% تقريبا)، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (45: 55 كم /س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الاسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبورماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

