السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي يقترح تنظيم منتدى للبرلمانيات العرب والمسلمات

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

اقترح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي تنظيم منتدى للبرلمانيات العرب والمسلمات، بحيث يتم تدشين النسخة الأولى منه على هامش المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي سوف ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برلمان جمهورية أوزبكستان العام القادم 2022.
جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع أنزيلا نارباييفا رئيسة برلمان جمهورية أوزبكستان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزباكستان، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وقال العسومي إن منتدى البرلمانيات العرب والمسلمات سوف يعقد بعد ذلك بشكل سنوي، وبمشاركة برلمانيات عرب ومسلمات من جميع الدول.
من جانبها، أشادت رئيسة برلمان أوزبكستان بهذا المقترح ورحبت به، مؤكدة على استعداد بلادها تسخير كافة الإمكانيات لاستضافة النسخة الأولى من هذا المنتدى.
وخلال المباحثات، أشادت رئيسة برلمان أوزباكستان بدور البرلمان العربي، وخاصة المبادرات الأخيرة التي أطلقها البرلمان العربي والشراكات التي دشنها مع العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، مشددة على أن برلمان بلادها يرغب في تأسيس شراكة مستدامة متعددة المجالات مع البرلمان العربي.
كما اتفق الجانبان على أن تعزيز العلاقات العربية الأوزبكية خاصة على مستوى الشعوب، يتطلب المزيد من البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة ليتعرف كل طرف على الآخر بشكل أكثر عمقاً، خاصة أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها في هذا الشأن.
كما جرى الاتفاق على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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