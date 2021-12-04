بوتين: حزب روسيا الموحدة قوة توحيد وكتلة برلمانية كبيرة موثوق بها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حزب "روسيا الموحدة" (حزب السلطة في روسيا) أكد بفوزه الكاسح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة دوره القيادي ومكانته كقوة سياسية توحيدية في البلاد.

وأضاف بوتين، في خطاب عبر الفيديو، وجهه إلى الاجتماع العام للمرحلة الثالثة من المؤتمر العشرين للحزب، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت: "أعتقد أن حزب روسيا الموحدة أبلى بلاء حسنا في ظروف لا تخلو من صعوبات وغير معتادة في كثير من جوانبها من الحملة الانتخابية ، وكان تنافسه تنافسا شديدا ونزيها، وفاز فوزا كاسحا بأغلبية كبيرة من الأصوات، وأثبت بذلك أنه يعد وبحق حزبا قياديا، حزبا للتمثيل الشعبي والأغلبية البرلمانية".

وهنأ الرئيس الروسي أعضاء حزب "روسيا الموحدة" بفوزه الانتخابي، مشيرا إلى أهميته الكبيرة لتنمية البلاد تنمية مستقرة وفعالة.

وأضاف:" أود الإشارة بشكل خاص إلى الدور التوحيدي، الذي يلعبه "روسيا الموحدة" كحزب برلماني، فأنتم تساهمون على المستويين الفيدرالي والإقليمي على حد سواء في توحيد القوى الوطنية المسؤولة حول أهداف وأولويات مشتركة، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لسن قوانين جيدة ومطلوبة لدى المجتمع والمواطنين".

وتابع: "أعول دائما عليكم، على حزب "روسيا الموحدة" كقوة سياسية عظيمة وموثوق بها، وعلى مهنيتكم وقدرتكم في تحقيق الأهداف الطموحة، التي نريد تحقيقها في السنوات القريبة القادمة وفي الأفق البعيد".

يُذكر أن انتخابات التشكيلة الثامنة لمجلس النواب (الدوما) الروسي جرت في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الماضي، وحصل حزب "روسيا الموحدة" فيها على 324 مقعدا(الأغلبية الدستورية)، والحزب الشيوعي على 57 مقعدا، وحزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" على 27 مقعدا، وحزب "الناس الجدد" على 13 مقعدا، وحزب "القاعدة المدنية" على مقعد واحد، وحزب الوطن" على مقعد واحد، وحزب النمو على مقعد واحد، والمستقلون على 5 مقاعد.