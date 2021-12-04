«خوف وتوتر».. كيف يستعد أولياء الأمور والطلاب لامتحانات رابعة ابتدائي؟

تنطلق غدا الأحد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالنظام التعليمي الجديد للعام الدراسي 2021-2022، لمعرفة مستوى الطلاب ومدى استيعابهم للتطوير الجديد.

ويعيش أولياء الأمور حالة من الخوف والتوتر بسبب الامتحانات الشهرية لطلاب رابعة ابتدائي في ظل النظام التعليمي الجديد والتقييم الجديد.

«الوضع صعب ومش واضح بشكل كفاية».. هكذا علقت مرفت محمد إحدى أولياء الأمور على امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تنطلق غدا.

وأوضحت أن هناك حالة من الخوف يعيشها الأهالي بسبب النظام التعليمي الجديد وتقييم الطلاب، إلا أنها تسعى لعدم وصول تلك الأحاسيس لنجلها حتى لا يتخلل له خوف أو قلق من الامتحان، بل أنها تحاول لتوصيل المعلومات بشكل مبسط وسهل.

وتابعت أن وزارة التربية والتعليم أصدرت أكثر من بيان توضح فيه طبيعة وشكل الامتحان، إلا أن لازال هناك عقبة أمام أولياء الأمور في توصيل تلك المعلومات والخطوات وطريقة النظام الجديد للطلاب.

ما بين المذاكرة والدروس الخصوصية تحاول أميمة طاهر وضع الخطوط العريضة لإبنتها بالصف الرابع الابتدائي وتوصيل المعلومات لها بشكل مبسط من خلال كتب المدرسة وكتب خارجية والدروس الخصوصية، لافتة إلى أن النظام صعب ويشكل حمل كبير على الطلاب وأولياء الأمور وأن الامتحان مدة لا تتعدى وقت الحصة الطبيعي وشكل الامتحان غير واضح بالنسبة لها.

وأضافت نجلاء محمد إحدى أولياء الأمور أن المنهج أكبر من طاقة الطلاب ويصعب جميع محتوياته في الوقت الحالي، مؤكدا على أن هناك رهبه وخوف كبير من قبل أولياء الأمور على أبنائهم الطلاب بسبب الامتحانات وحرصهم على تحصيل أبنائهم على أكبر كم من الدرجات وفهمهم بشكل جيد للدروس.