السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سويسرا تلغى شرط الحجر الصحى للقادمين من مصر وبريطانيا وهولندا والتشيك

كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا

أعلنت سويسرا عن إلغاء شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام للمسافرين القادمين من مصر وبريطانيا والتشيك وهولندا؛ وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

وكانت سويسرا قد اتخذت قرارا بوضع القادمين إليها بالحجر الصحي لمدة 10 أيام؛ استجابة للمخاوف من انتشار متغير فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

يذكر أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار قد فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات، ويتم معاقبة من يتخاذل أو يقصر في تطبيقها، الأمر الذي أكسب المقصد السياحي المصري ثقة من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر.

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وائل لطفي

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