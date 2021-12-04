الإمارات ونيجيريا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، اليوم السبت في إكسبو 2020 دبي، مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد الرئيس بخاري - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية في البلدين، منوها بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في ظل امتلاكهما للعديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المتبادلة.

كما التقى الشيخ محمد بن راشد، اليوم، مع رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، حيث أعرب الشيخ بن راشد عن حرص الإمارات على توسيع وتنويع قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم الشعوب وتطلعاتها.

بدوره، أكد الرئيس راجاباكسا على المكانة المتميزة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وما تمتلكه من إمكانيات وفرص ضمن مختلف القطاعات، وحرصها على تفعيل شراكات متنوعة بينها وبين مختلف دول العالم تقوم على أسس راسخة من التفاهم والتعاون المشترك.

واطلع الشيخ محمد بن راشد، خلال زيارته لجناح سريلانكا في إكسبو 2020 دبي، على الجهود والتطورات التي تحققها سريلانكا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى المجالات الثقافية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي يعرضها الجناح وفي مقدمتها قطاعا تقنية الاتصالات والمعلومات والسياحية.

