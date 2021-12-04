استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 آلاف و896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و136 ألفا و537 إصابة، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و917 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 14 ألفا و483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من مليون و270 ألف إصابة، كما سجلت 200 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و858 وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 5 آلاف و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 467 ألفا و907 إصابات، كما سجلت 70 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و809 حالات.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 4636 حالة وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 99 ألفا و83 إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 686 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 974 ألفا و455 إصابة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى ألف و 938 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2289 حالة إصابة جديدة و113 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 701 ألفا و469 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 28 ألفا و769 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و436 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و490 ألفا و855 والوفيات إلى 88 ألفا و2 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 183 ألفا و573 حالة إصابة، وسجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2758 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 193 ألفا و893 حالة، بإجمالي وفيات 1413.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 861 ألفا و883 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و298 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 267 ألفا و916 إصابة، وسجلت 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 744 وفاة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين إلى 34 مليونا و624 ألفا و360 مصابا، مشيرة إلى ارتفاع تراكمي الوفيات إلى 470 ألفا و530 شخصا بعد وفاة 415 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 431 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى مليون و286 ألفا و453 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و761 وفاة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، تسجيل 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 340 ألفا و396 إصابة، وسجلت 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 7 آلاف و669 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و834 ألفا و294 حالة، وتسجيل 243 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 49 ألفا و230 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 25 ألفا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و649 ألفا و27 حالة، كما تم تسجيل 502 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 85 ألفا و630 حالة.

وفي جمهورية التشيك، تم تسجيل 17 ألفا و659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت اليابان، 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و728 ألفا و196 حالة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي الوفيات عند 18 ألفا و376 حالة.

وفي ألمانيا سجلت الصحة 64510 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و116 ألفا و70 حالة، وكما تم تسجيل 378 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و946 حالة.