المصرية لنقل الكهرباء: دراسة لربط «الضبعة النووية» بالشبكة الكهربائية الموحدة

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود الـ(500، 220، 66) كيلو فولت، وتتضمن هذه الدراسات العديد من المجالات المختلفة فنيًا واقتصاديًا معًا.

وأشارت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها حول مخرجات مناقشة الجمعية العمومية العادية للشركة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدراسات التي تقوم بها الشركة تتعلق بتفريغ القدرات الكهربائية المولدة من المحطات بالشبكة القومية لنقل الكهرباء.

الدراسات التي تقوم بها المصرية لنقل الكهرباء

- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير.

- مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

- دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة .

- إعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقاً مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى ( تكاليف الوقود ، تكاليف التشغيل والصيانة لوحدات الإنتاج).

-إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.