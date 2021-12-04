السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

آمال رزق الله تشارك في القمة السابعة لبرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط

النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله

شاركت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، في القمة السابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمقر الإتحاد الأوروبى في بروكسيل.

وشاركت آمال رزق الله، اليوم السبت، في اجتماع لجنة الشئون السياسية مناقشة التعديلات المقدمة من الوفد المصرى واقى وفود الدول الأعضاء بالاتحاد بشأن مشروع توصيات وقرارات البيان الختامى عن أزمة تغير المناخ والاحتباس الحرارى وتأثيراته على دول حوض البحر المتوسط شمالا وجنوبا.

ويشارك وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية، والمُقرر عقدها في بروكسل خلال الفترة من 3-4 ديسمبر 2021.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هى الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد توجه عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المُتعدد الأطراف، مساء الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، إلى بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية.

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