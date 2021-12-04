السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدستور» ترصد استعدادات حفل ختام «القاهرة السينمائي» في دورته الـ 43 (صور)

صورة من التجهيزات
صورة من التجهيزات

بدأت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، استعدادات حفل الختام الذي سيُقام غد الأحد، داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد أن استمر في عرض مجموعة من الأفلام سواء الروائية الطويلة أو القصيرة في مسابقته المختلفة.

والتقطت عدسة «الدستور» بعض اللقطات من التجهيزات الخاصة بحفل الختام الذي سيحضره عدد كبير من الفنانين والفنانات، وذلك للإعلان عن الجوائز الخاصة بالأفلام وتكريم الفائزين.

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وقالت إدارة المهرجان إن الدورة الحالية من المهرجان، حققت مبيعات تذاكر تخطت حاجز الـ 30 ألف تذكرة حتى اليوم السبت، وهو رقم كبير مقارنةً بالدورات الأخيرة.

وأعلنت إدارة المهرجان أن هناك عدد من الأفلام سوف تعرض اليوم السبت لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم الفيلم الروائي "عا أمل تجي" ضمن قسم البانوراما الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عا أمل تجي" من إخراج جورج بيتر بربري، وإنتاج لبنان، وأحداثه تدور حول "إيتيان" يصطحبه أصدقاؤه إلى عاهرة لأول مرة، ومن خلال العديد من الأحداث غير المتوقعة، يقوم "إيتيان" برحلة غير متوقعة داخل نفسه.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 87 دقيقة، في الساعة الـ 4:30 مساءً، بمسرح الهناجر، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيعرض للمرة الثانية غد الأحد 5 ديسمبر في الساعة الـ 6 مساءً، بقاعة إيوارت.

ويُعرض اليوم لأول مرة أيضًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفيلم الروائي "نقطة الغليان" ضمن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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فيلم "نقطة الغليان" من إخراج فيليب بيرناتيني، وإنتاج المملكة المتحدة، وأحداثه تدور داخل مطبخ إحدى المطاعم حيث يسود الضغط المستمر، ويتجادل رئيس الطهاة مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحامًا. 

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في الساعة الـ 9:30 مساءً، بمسرح الهناجر، في دار الأوبرا المصرية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

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