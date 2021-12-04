السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

تعديلات على قانون الخدمة العامة لإضافة «حياة كريمة» ومحو الأمية الرقمية

النائب محمود موسي
النائب محمود موسي

صرح النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية لاسيما حياة كريمة والتى غيرت الخريطة التاريخية لمصرنا الحبيبة، جدير بنا أن نبرز هذه المبادرات وننشرها بين الشباب ونعمل على تعظيم الاستفادة منها.

وتابع موسى، في بيان له: "ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين فى المبادرات الرئاسية وجعلهم شركاء فى الحياة السياسية والاجتماعية".

وتقدم عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب، بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين، لا سيما الإناث فى عملية التنمية التى بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأكمل محمود عصام موسى، أن إضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية يساهم بشكل كبير فى جعل الشباب شريكا أساسيا فى اتخاذ القرار وفاعلا في الحياة العامة، وهذا هو الهدف الأسمى من هذا التعديل التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه أيضا تمت إضافة بنود جديدة للتكليفات والتى من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الأمية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب بأنه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع 60 نائبا وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.

واختتم: "الفكرة جاءت إليه من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وأيضا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي".

مجلس النواب الرئيس السيسي محو الأمية عضو مجلس النواب المبادرات الرئاسية مشروع القانون الخدمة العامة

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