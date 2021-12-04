صحة الدقهلية: فحص 195 ألف مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فحص حوالي 195 ألف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية، وذلك من يوم 31 أغسطس 2021 وحتى تاريخه.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

مبادرة الأمراض المزمنة

وأشار مكي إلى أن يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزعين على جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52 وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي أقرب مستشفى في حالة الاحتياج.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لمدير ادارة الرعاية الاساسية وفرق العمل بالادارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والاتربة وتقليم النخيل على طريق رافد جمصة وطريق بلقاس الستامونى والحفير.

مبادرة الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية واستغلالا لأيام العطلات فإنه يتم تنفيذ الحملة على مدار يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن العمل استمر يوم امس من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً وايضا تستمر أعمالها اليوم في ذات التوقيت، وأضاف انه يشارك بالحملة قطاع النظافه بالمدينة و7 وحدات محليه وسيتم اختيار افضل مشاركه وتكريم ومكافأة رئيس الوحده وجهازه المعاون كما سيتم محسابة المقصرين.

وهذا وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.