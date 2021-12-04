محافظ الشرقية يُعلن انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1731 فدانا تقريباً وتضم 32 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هرباً من الصقيع، وذلك خلال الفترة من 4 ديسمبر 2021 حتى 15 مارس 2022م.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى امتلاكها بركتي النصر وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس وتضمان 76 لبده تلجأ لها الطيور المهاجرة كمأوي وملاذ آمن من صقيع دول أوربا، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجر تجذب السائحين من الداخل والخارج للمشاركة.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب المحافظ لحضور افتتاح فعاليات موسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة لهذا العام وذلك ببركة النصر بمدينة الحسينية، في حضور العميد أحمد خيري، نائب الرئيس التنفيذي لشئون الرماية بنادي الصيد المصري، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وياسر مهدي عضو لجنة الصيد، و محمد فايد، سكرتير لجنة الصيد، وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد المصري.

أشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة بها أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية، حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور "الصيفي، والشتوي، والأنواع الأخرى" لافتاً إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها، الأمر الذي يعمل على انتعاش السياحة الداخلية في هذه المنطقة.

بينما أوضحت رشا حسن، مديرة إدارة السياحة بالديوان العام، أنه تحت رعاية محافظ الشرقية بالتعاون والمشاركة مع نادي الصيد المصري تم افتتاح موسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة "شرشير صيفي وشتوي- غر- الكيش- ظي- بلبول- خضاري" ببركة النصر بمدينة الحسينية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مسابقة بين عدد من المشاركين برياضه صيد الطيور المهاجرة وتوزيع كئوس على الفائزين.

اختتمت فعاليات اليوم الأول لافتتاح موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بتقديم نائب الرئيس التنفيذي لشئون الرماية بنادي الصيد المصري درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تسلمه نائب المحافظ، وذلك تقديرا لدورة في الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة ورعايته موسم الصيد.